“Floriano, Foggia gioie e ricordi. Ma il Palermo lo vuole magico”. Questo il titolo dedicato dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia alla partita fra Foggia e Palermo, letta dal punto di vista del numero 7 rosanero. Floriano è il grande ex di giornata e con la maglia rossonera aveva calcato i campi della Serie B. E un suo gol tre anni fa (ma “sembra passato un secolo”) mandò il Frosinone ai playoff che poi si conclusero con la controversa finale con il Palermo di Zamparini.

Fabrizio Vitale sottolinea l’importanza di Foggia nella carriera di Floriano: “Non può esser una partita qualunque. Certe stagioni non si possono dimenticare, se poi restano uniche. Per la prima volta incrocia quei colori che gli regalarono quella vetrina che adesso insegue con il Palermo. Una strada sempre più impervia e in salita, anche se Floriano ne ha viste tante in carriera, come di risalite impossibili”.





Il presente, invece, dice che lui in campo dovrebbe esserci anche questa volta: la rosea riporta nella probabile formazione una trequarti completata da Luperini e Kanoute, a supporto di Saraniti, con il ritorno di Palazzi dal primo minuto a centrocampo. Al posto di Almici (due mesi di stop) pronto Accardi. Sul fronte statistico, intanto, una prima tendenza: guardando solo i risultati dei primi tempi il Palermo avrebbe 18 punti (due in più); guardando solo i secondi tempi appena 13 (sarebbe sestultimo).

