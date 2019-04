Non si placano le polemiche intorno ad Arkus Network in vista del passaggio societario dopo le rivelazioni relative alle posizioni politiche del suo amministratore delegato, Stefano Pistilli. E dopo le esternazioni di Sinistra Comune, il sindaco Orlando resta in attesa.

Interpellato infatti dal Giornale di Sicilia, il sindaco non ha voluto rilasciare dichiarazioni ed entrare nel dettaglio della questione, facendo intendere però al di là del no comment di essere in attesa di informazioni su questo tema così come sulle vicende legate alla cessione societaria.

Oltre al commento allarmato di Sinistra Comune si registra anche l’intervento su Facebook dell’assessore Giusto Catania, che afferma di avere interpellato il presidente di Sicindustria Alessandro Albanese per avere delucidazioni. Albanese (papabile nuovo vice-presidente rosanero) avrebbe rassicurato sull’intenzione di vigilare in merito e che non potranno esserci commistioni politiche “inquietanti” sul futuro del Palermo.

