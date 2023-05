MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Brutto tonfo del Palermo, in un ‘Barbera’ con più di 32.000 tifosi, nello scontro playoff contro il Brescia. I rosa non sono riusciti a vincere, facendosi rimontare due gol, e sono stati beffati al 94esimo dalla Reggina, che ha segnato e conquistato quindi il posto per gli spareggi.

Eppure, i voti dei rosa non sono così bassi per i quotidiani, che in difesa non individuano un principale ‘colpevole’ e che premiano la coppia Brunori-Tutino.

I VOTI

Per il ‘Giornale di Sicilia’ non è stata sufficiente la prova dei due esterni, mentre Tutino è stato il migliore insieme a Brunori. I voti: Pigliacelli 6; Mateju 5,5, Nedelcearu 6, Bettella 5,5; Buttaro 5,5 (dal 22′ s.t. Valente 6), Segre 5,5 (dal 29′ s.t. Saric s.v.), Gomes 6 (dal 34′ s.t. Vido s.v.), Verre 6 (dal 34′ s.t. Broh s.v.), Sala 5,5; Brunori 6,5, Tutino 6,5 (dal 22′ s.t. Soleri s.v.). Corini 5,5.

Il ‘Corriere dello Sport’, invece, dà una sufficienza a tutto il centrocampo e premia maggiormente Brunori. I voti: Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 5,5, Bettella 6; Buttaro 6 (dal 22′ s.t. Valente 6), Segre 6 (dal 29′ s.t. Saric 5,5), Gomes 6 (dal 34′ s.t. Vido 6), Verre 6 (dal 34′ s.t. Broh 6), Sala 6; Brunori 7, Tutino 6,5 (dal 22′ s.t. Soleri 6). Corini 5,5.

QUI I VOTI DI GUIDO MONASTRA

LEGGI ANCHE

PALERMO – BRESCIA 2 – 2, GLI HIGHLIGHTS / VIDEO

LE PAGELLE IRONICHE DEL MATCH

LA CLASSIFICA FINALE DI SERIE B

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI EUGENIO CORINI