Sei punti per riprendere la marcia e puntare al terzo posto a fine regular season. Il Palermo ha ormai ripreso gli allenamenti a pieno regime e ora guarda alle prime due sfide del 2021 (Cavese e Virtus Francavilla) con un obiettivo chiaro: fare bottino pieno per ritrovare continuità e rimanere agganciati al “treno” che porta direttamente alla fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, è stata sinora una stagione di alti e bassi e dopo i tre successivi consecutivi c’è stata una frenata per i rosa. E chissà che sul piano tattico Boscaglia non sperimenti ancora qualcosa di nuovo (almeno per quanto concerne la formazione titolare), schierando sin dall’inizio le “due torri”, Lucca e Saraniti, visti insieme in alcune occasioni a partita in corso.





E poi il Palermo ha un tabù da sfatare: quello della prima dell’anno in trasferta. Lontano dal Barbera, i rosanero non vincono infatti la prima partita dell’anno solare dal 1983 (1-2 sul campo della Pistoiese). Da allora sono passati 38 anni e in mezzo l’US Città di Palermo non è mai riuscita a sfatare il tabù.

