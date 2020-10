Partenza in salita per il Palermo di Roberto Boscaglia. Dopo la sconfitta di Teramo e il rinvio del match contro il Potenza è scattata l’emergenza infortuni per i rosa: con la Ternana sono infatti mancati Crivello, Corrado e Santana.

Situazione che ha costretto Boscaglia a cambiare modulo e schierare la difesa a tre, che ha comunque dato delle buone risposte sul campo. Infermeria che si è ulteriormente riempita con il problema muscolare di Palazzi; solo gli esami strumentai ai quali il centrocampista si sottoporrà daranno la vera entità dell’infortunio e i tempi di recupero.





In ottica Avellino, la buona notizia arriva dall’attacco: come riporta Il Giornale di Sicilia, torna infatti a disposizione Santana. Il veterano può rappresentare un’ottima opzione d’esperienza a partita in corso. Per i due terzini invece c’è ancora da aspettare, Crivello e Corrado rimarranno ai box in attesa di essere al 100%. Ciò probabilmente costringerà il tecnico gelese a rischierare la difesa a tre.

