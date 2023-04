MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

I tifosi rosanero non abbandonano la squadra. Pure a Como, pure per il ‘lunch match’ dell’1 maggio, il settore ospiti sarà sold out.

Circa 500 persone hanno già acquistato il biglietto per la penultima partita che il Palermo giocherà fuori casa in campionato. Tutte persone che avevano la ‘Siamoaquile Card’, la carta fedeltà rosanero, espressamente richiesta per poter accedere al settore ospiti dello stadio ‘Sinigaglia’, come si legge nel comunicato del Como.

I biglietti per gli altri settori, invece, non sono disponibili per i residenti in Sicilia: “Potranno acquistare il biglietto per la gara solo ed esclusivamente nel settore ospiti”, ha comunicato il Como.

