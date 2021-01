Il Palermo aspetta di conoscere le condizioni di Marconi e Lancini. Come riporta Il Giornale di Sicilia, sono questi gli unici dubbi di Boscaglia (insieme a Corrado), riguardanti le convocazioni per il match di sabato 9 gennaio contro la Cavese.

Sicuro dell’assenza di Almici, il cui rientro è stimato per febbraio, il tecnico gelese potrebbe avere quindi a disposizione tutta la rosa, ma per saperlo si dovrà attendere per capire se Marconi e Lancini ce la faranno: entrambi i difensori sono usciti per infortunio muscolare durante il match con il Bari.





Solo la sosta potrebbe essere stata d’aiuto, permettendo loro di non saltare neanche una giornata. Nei prossimi giorni il club rilascerà con tutta probabilità un comunicato nel quale verranno rese note le loro condizioni.

