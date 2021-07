MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Secondo giorno di pre-ritiro per il Palermo. La squadra si è ritrovata per una doppia seduta di allenamento, sempre a ritmi blandi. L’obiettivo di questi giorni è quello di fare gruppo e ritrovare le abitudini dopo le vacanze.

In mattinata, i rosanero si sono radunati al “Barbera” per poi svolgere una sessione di corsa tra il giardino “Vincenzo Florio” e il Parco della Favorita. Nel pomeriggio, invece, appuntamento al Tennis Club 2 per un’altra seduta atletica con qualche esercitazione tecnica di base, sfruttando i campi della struttura.

Tra la seduta mattutina e quella pomeridiana, i rosa hanno pranzato insieme, proprio per cercare di cementare ancora di più il gruppo. Il programma dei prossimi giorni proseguirà con questo ritmo, fino al 19 luglio, data d’inizio del ritiro a San Gregorio Magno, in Campania. Lì si comincerà a fare sul serio.

