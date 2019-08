Tony Di Piazza e il progetto della curva di nuovo unita. Il socio di Dario Mirri nella Hera Hora e nel nuovo Palermo ribadisce il proprio punto di vista sul fronte tifoseria e sugli strumenti per coinvolgere il mondo rosanero anche all’estero.

MERCATO PALERMO, ECCO PERETTI / UFFICIALE

Di Piazza intervistato da Il quotidiano del Sud, ribadisce la sua idea e la volontà di dare voce ai tifosi: “Spero presto riusciremo ad aprire un colloquio. È importante e la tifoseria lo vuole. E saranno i tifosi a decidere la maglia”.

Per rinsaldare il legame con l’estero poi annuncia: “Si costituirà un ‘online fan club’ per i tifosi rosanero nel mondo e s’incoraggeranno le formazioni di fan club nei vari Paesi in cui ci sono comunità di tifosi del Palermo. Identità palermitana? È un peccato buttare via delle risorse umane che sono le bandiere delle squadre, come è accaduto con Totti e De Rossi alla Roma. Di sicuro non faremo questi errori, promuoveremo in nostri talenti”.

LEGGI ANCHE

MERCATO PALERMO, VICINA LA FIRMA DI LUCERA

PALERMO, SFIDA ALLE “VECCHIE GLORIE” IL 26 AGOSTO

L’INTERVISTA A GIOVANNI RICCIARDO