Una sfida con vista sull’alta classifica. Allo stadio Friuli (casa del Pordenone in Serie B) l’Empoli va a caccia del quarto successo consecutivo per confermarsi in vetta, mentre i padroni di casa cercano tre punti che li riavvicinerebbero alla zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 15.00, ma per vedere la partita in diretta tv o in streaming?

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (abbonamento a 9,99 euro al mese – un mese gratis per i nuovi clienti) e per l’occasione andrà in onda anche in tv, sul canale DAZN1, 209 della piattaforma satellitare Sky.

Per seguirla in streaming basterà invece accedere al proprio account Dazn su sito o app da un dispositivo compatibile (QUI la lista completa) e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla serie A) l’evento della partita, con prepartita prima del calcio d’inizio.

Per vedere DAZN in streaming su una tv, invece, bisognerà avere una smart tv connessa a internet, una console supportata (o un decoder Sky Q tramite l’app DAZN) oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

