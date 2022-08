MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La Serie A riparte con il primo successo stagionale del Milan, trascinato dalla doppietta di Ante Rebic, contro la nuova Udinese di Andrea Sottil. Per i rossoneri, vittoriosi per 4-2, qualche disattenzione difensiva nella prima frazione di gioco che poteva costare caro in questo esordio di campionato.

Tre punti conquistati anche per l’Inter che beffa la neopromossa Lecce al “Via del Mare” con un gol all’ultimo secondo di Denzel Dumfries. Grande sofferenza per i nerazzurri che festeggiano anche la rete di Romelu Lukaku, al ritorno in Italia.

Vittorie esterne anche per Atalanta e Torino. I bergamaschi battono al “Ferraris” la Sampdoria, mentre i granata rovinano la prima storica partita del Monza in Serie A: 1-2 il risultato finale che cancella le ultime polemiche in casa “Toro”.

LE PARTITE

Sabato 13 agosto

Milan – Udinese: FINALE 4 – 2 | Marcatori: 2′ p.t. Becao (U), 11′ p.t. Hernandez (M) su rigore, 15′ p.t. Rebic (M), 48′ p.t. Masina (U), 1′ s.t. Diaz (M), 23′ s.t. Rebic (M) – LE PAGELLE

Sampdoria – Atalanta: FINALE 0 – 2 | Marcatori: 26′ p.t. Toloi (A), 51′ s.t. Lookman (A)

Lecce – Inter: FINALE 1 – 2 | Marcatori: 2′ p.t. Lukaku (I), 3′ s.t. Ceesay (L), 50′ s.t. Dumfries (I)

Monza – Torino: FINALE 1 – 2 | Marcatori: 43′ p.t. Miranchuk (T), 21′ s.t. Sanabria (T), 50′ s.t. Dany Mota (M)

Domenica 14 agosto

Fiorentina – Cremonese: ore 18.30

Lazio – Bologna: ore 18.30

Salernitana – Roma: ore 20.45

Spezia – Empoli: ore 20.45

Lunedì 15 agosto

Verona – Napoli: ore 18.30

Juventus – Sassuolo: ore 20.45

