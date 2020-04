Dal corteggiamento del Palermo alle ambizioni della Turris. L’attaccante e capitano della squadra di Torre del Greco, Fabio Longo, racconta quanto accaduto la scorsa estate ammettendo i contatti con i rosanero per un possibile approdo in Sicilia.

Intervistato da “TuttoTurris” rivela: “Questa estate il corteggiamento del Palermo è durato una decina di giorni, ma alla fine siamo rimasti in buoni rapporti nonostante avessi declinato l’offerta. Hanno capito la mia scelta di non abbandonare una società ed una città come Torre del Greco, che dal mio arrivo non mi hanno mai fatto mancare nulla. Mi sentivo in dovere di portare a termine la cavalcata iniziata due anni fa”.







E sulle ambizioni della Turris dice: “Meritiamo tutti la C dopo i tanti sacrifici che abbiamo fatto, da noi giocatori alla società, passando per i tifosi. La speranza è sempre quella di tornare quanto prima in campo, ma più passano i giorni e più ci rendiamo conto che è difficile completare questa stagione, anche perché in serie D non ci sono strutture adeguate per ovviare ad un problema sanitario così grande”.

