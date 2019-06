“Fumata bianca”. Così titola il Corriere dello Sport per introdurre l’intervista realizzata da Salvatore Geraci a Salvatore Tuttolomondo, che da Roma mostra sarcasticamente agli scettici l’immagine del gioco del Monopoly e commenta l’esito dell’assemblea dei soci: “Ho mantenuto l’impegno su quanto promesso. Ci hanno assediato con mille domande e con diffidenza, abbiamo superato ostacoli enormi. Metteremo a tacere i detrattori: il Palermo giocherà il prossimo campionato di Serie B al 100%”.

“PALERMO E TRAPANI, É TORNATO IL SERENO”

Tuttolomondo spiega i vari passaggi: “Dietro all’iscrizione c’è un enorme lavoro. Non era solo una questione di soldi, ma di trovare soluzione a mille difficoltà e alla montagna di debiti che non abbiamo certo creato noi. Sporting Network ha dato prova di vitalità. Ad oggi, ha messo nelle casse del Palermo circa 11 milioni cash, dei quali 5,88 per debiti fiscali, tributari e previdenziali; e ha garantito una linea di credito per ulteriori 20, a conferma di quanto stabilito in passato. Cifra che arriva dal sistema bancario e da partner che hanno concretamente sottoscritto accordi”.

E aggiunge: “In conferenza, vi darò prova che la società ha adempiuto ad ogni obbligazione. Ci piace essere chiari e risponderemo a tutti i quesiti posti, attraverso la trasparenza dei documenti”. Poi attacca Orlando in merito alla sua dichiarazione: “Un’uscita del tutto infelice, le brutte figure sono tipiche della classe politica, specialmente quando cambia casacca a ripetizione. Ogni riferimento è puramente casuale”.

Sul piano tecnico invece afferma: “Lucchesi e Marino hanno esperienza e qualità per rispondere alle attese. Entro il 30, faranno le loro proposte che dovranno riflettere le nuove linee di gestione improntate alla realtà e alla categoria di appartenenza. Siamo in spending review, è vero, non a scapito però della qualità della rosa”.

