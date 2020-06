Alla fine la Serie C è arrivata e la soddisfazione è “doppia” (in tutti i sensi). Parliamo dell’ex Palermo Lorenzo Bechini, che dopo aver iniziato la stagione in Sicilia ha gioito non solo per la promozione dei rosa ma anche per quella della sua attuale squadra, il Campodarsego, che per la prima volta nella sua storia giocherà un campionato tra i professionisti.

Una doppia gioia che ripaga Bechini (giocatore di proprietà del Sassuolo) di una stagione sfortunata: arrivato nel ritiro a Petralia ad agosto insieme a Mattia Felici, non ha collezionato presenze con il Palermo e alla fine la società rosanero ha deciso di “tagliarlo” e farlo tornare alla base. Il Sassuolo allora lo ha girato alla formazione veneta, ma dopo tre partite (una delle quali giocata da titolare) è arrivato lo stop al campionato.







Ma Bechini guarda positivo è nelle sue parole c’è un pensiero anche per il Palermo, oltre che per il Campodarsego: “SERIE C. Come tutti sappiamo è stata un’annata strana per tutti, personalmente sono felice di essere arrivato in questa squadra e di aver contribuito seppur per poche partite alla vittoria del campionato, faccio le mie congratulazioni anche al Palermo per la promozione, una promozione che sento anche un po’ mia”.

