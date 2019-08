Un altro pasticcio estivo in Serie C. Dopo il ricorso vinto al Coni (il terzo in poche settimane), l’Audace Cerignola ha ora diritto al ripescaggio in terza serie generando nuovamente il caos e spingendo la Figc a presentare ricorso al Tar del Lazio per ottenere una sospensione cautelare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le conseguenze maggiori sono per il girone C della Serie C: la Lega ha da giorni stilato i calendari, ma un ripescaggio del Cerignola costringerebbe a rifare i calendari per un girone che diventerebbe a 21 squadre, visto che ora il ripescaggio sarebbe in sovrannumero.

Un’altra grana per Figc e Lega Pro, visto che il Coni aveva decretato anche la riammissione del Bisceglie, a cui inizialmente era stata “preferita” la Paganese: il motivo del contendere sono i criteri infrastrutturali e le condizioni del manto erboso dello stadio di Cerignola. Per il Coni l’omologazione concessa al campo dalla Lnd (che è propedeutica alla certificazione Fifa richiesta) è sufficiente, mentre la Figc farà ricorso al Tar ritenendo anche per profili di impiantistica le scadenze temporali imposte dalle NOIF sono perentorie.

