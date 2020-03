Una beffa, un pasticcio. Non c’è altro modo per definire la situazione del Cosenza, che oggi scenderà in campo a Verona contro il Chievo (posticipo di serie B) ma che proprio per questo motivo ha alte probabilità di dovere andare in quarantena.

Nell’ottica del contenimento al Coronavirus, la Calabria ha infatti emesso un provvedimento (sulla falsariga di quello siciliano) che impone la quarantena a coloro che tornano dalle “zone di sicurezza” o “zone rosse” (la Lombardia e le altre 14 province). E il Cosenza è atterrato ieri a Bergamo per recarsi a Verona.







La polemica infuria, domani ci sarà il Consiglio Federale, ma la situazione del Cosenza rischia di paralizzare in concreto la Serie B: se davvero i calabresi andassero in quarantena, le prossime giornate sarebbero a forte dubbio.

