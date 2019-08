“Palermo, ecco la squadra di Pergolizzi”. Questo il titolo del Giornale di Sicilia, che fa il punto della situazione in casa rosanero alla vigilia del ritiro di Petralia Sottana sia sul fronte mercato che sul fronte dello staff tecnico, ormai quasi al completo (oltre al rinvio del match di Coppa Italia).

“IL PALERMO CHIUDE LA PORTA”: VISITE PER ALTRI 8

Come riportato anche da Benedetto Giardina, le caselle sono quasi tutte riempite, mentre resta il “rebus” del preparatore dei portieri: la società si guarda intorno in vista del ritiro, ma secondo il quotidiano, la tentazione dei rosa e di Pergolizzi e chiedere a Vincenzo Sicignano di seguire il Palermo anche in Serie D. L’ex portiere rosanero ha ricevuto offerte anche dalla B; si valuta in ottica ritiro anche Zangara, che nei giorni scorsi ha incontrato la società ma potrebbe ricoprire il ruolo nel settore giovanile.

Il vice di Pergolizzi sarà Francesco Libro (fino alla scorsa stagione vice di Scurto con la Primavera); Petrucci resta in rosanero come preparatore atletico, mentre Rosario Compagno (ex allenatore dei Giovanissimi nazionali dal 2008 al 2013) assumerà il ruolo di collaboratore.

LEGGI ANCHE

PALERMO: RINVIATO IL DEBUTTO IN COPPA ITALIA

AZIONARIATO POPOLARE: PRESENTATA UNA NUOVA PROPOSTA

PALERMO, ARRIVA IL PORTIERE PELAGOTTI

PALERMO, TUTTI GLI ACQUISTI E LE TRATTATIVE