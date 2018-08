Lazio – Napoli: FINALE 1 – 2 Marcatori: 25′ p.t. Immobile (L), 45′ p.t. Milik (N), 14′ s.t. Insigne (N)

Prestigiosa vittoria all’esordio per il Napoli. Nella prima frazione partita molto equilibrata con i biancocelesti che riescono a passare in vantaggio grazie ad una magia di Immobile. Poi, meglio il Napoli che sfiora prima il pari con Zielinski, che colpisce la traversa, e poi lo trova con una bellissima azione concretizzata da Milik. Nella ripresa, il Napoli di Ancelotti gioca con autorità trovando il vantaggio con un gran destro a giro di Insigne e mantenendo il punteggio sino al termine della gara.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha 6; Luiz Felipe 5.5 (dal 1′ s.t. Bastos 6), Acerbi 6.5, Radu 5.5; Marusic 6, Parolo 5.5 (dal 43′ s.t. Cataldi s.v.), Badelj 6 (dal 23′ s.t. Correa 6), Milinkovic-Savic 5.5, Caceres 6; Luis Alberto 5; Immobile 7.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis 6; Hysaj 6, Albiol 6, Koulibaly 5.5, Rui 6; Zielinski 6.5 (dal 40′ s.t. Rog s.v.), Hamsik 6 (dal 26′ s.t. Diawara 6), Allan 6.5; Callejon 7, Milik 7.5, Insigne 7.5 (dal 31′ s.t. Mertens 6).

MIGLIORI:

Milik: Non perde la sfida tra attaccanti con Immobile, anzi. Si fa valere e si fa trovare sempre pronto sotto porta: prima realizza in tap-in sul tiro di Albiol, ma la gioia gli viene negata per un fallo di Koulibaly su Radu, poi realizza da pochi passi sul servizio di Callejon.

Insigne: Un gol alla Del Piero, a giro sul secondo palo, a dimostrazione del suo grande valore e che permette al Napoli di balzare in vantaggio in un momento delicato della partita.

Immobile: Inizia il campionato così come lo aveva terminato. Un’altra splendida magia della sua carriera: gran giocata con il tacco che manda al bar tre difensori partenopei e sinistro a giro sotto la traversa. Straordinario.

PEGGIORI:

Koulibaly: Il miglior difensore del mondo (a detta del suo presidente, Aurelio De Laurentiis) si fa sorprendere, insieme all’intera difesa del Napoli, in maniera piuttosto banale su una gran giocata di Immobile. Errore grave, non da lui.

Luis Alberto: Non buona la prova del fenomeno spagnolo della Lazio. Non riesce ad accendere la luce, poche volte incisivo e mai realmente pericoloso. Ai biancocelesti serve che il proprio gioiello torni in forma.

Radu: Prova negativa anche per il difensore biancoceleste che non riesce ad arginare un Milik in gran forma.