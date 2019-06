In attesa di conoscere il verdetto ufficiale e le tempistiche per l’assegnazione del titolo sportivo in Serie D, si fa sempre più intensa l’attività dei gruppi interessati a prendere in mano il Palermo del futuro; a cominciare dal duo Mirri-Sagramola e Massimo Ferrero.

IL PIANO DI FERRERO: “VENDO LA SAMP E COMPRO IL PALERMO”

Come riportato dal Giornale di Sicilia, (oltre alla volontà di Ferrero di sbarcare a Palermo dopo aver venduto la Samp) Mirri cerca di rafforzare il proprio progetto puntando soprattutto sulle sinergie con altre società del territorio e puntando sul vivaio, mentre sul piano finanziario oltre alla banca Igea ci saranno incontri con altri potenziali investitori interessati a sostenere un piano triennale.

Sullo sfondo, resta in attesa il gruppo cinese: le valutazioni proseguono ma la cordata tra un paio di settimane dovrebbe arrivare in Italia e capire i margini di riuscita dell’investimento. Lavorano sotto traccia ma sembrano partire svantaggiati Cairo e Preziosi, già proprietari di Torino e Genoa e dunque potenzialmente con meno di chance di vedersi assegnato il titolo sportivo. L’obiettivo del resto sembra chiaro: non affidare il Palermo a soggetti che tra qualche anno potrebbero ritrovarsi a scegliere quale club cedere.

