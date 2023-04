MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Barbera a pezzi, ecco la lista della spesa”. Dopo il dibattito (politico e non) sull’esclusione dalla candidatura a Euro 2032, la situazione dello stadio di Palermo torna sulle pagine della cronaca locale del Giornale di Sicilia, che fa il punto sulle tante criticità dell’impianto di viale Del Fante. Ma anche sulla questione del canone annuo per il Palermo.

Il quotidiano riporta le cifre: il corrispettivo annuo è fissato dal 2020 in 174 mila euro (una relazione lo stimava ain 341 mila euro, ma si applicò la normativa per l’emergenza sanitaria). Al momento però non risulta che la società abbia versato denaro, perché il club adduce di aver eseguito interventi di manutenzione straordinaria al posto del Comune (e dunque da ‘scomputare’). Sul tema promettono battaglia i consiglieri di “Oso”, Giulia Argiroffi e Ugo Forello: “Stiamo predisponendo un esposto e andremo fino in fondo su tutto”. Mentre l’assessore al Patrimonio Andrea Mineo apre all’ipotesi di un aggiornamento del canone: “Di questo abbiamo cominciato già a parlare col Palermo”.

Ma gli interventi da fare sono tantissimi. Nell’articolo a firma Giancarlo Macaluso, si riferisce che la Questura è tornata a chiedere interventi al Comune in materia di sicurezza: in particolare si sottolinea l’assenza del sistema di video-riconoscimento facciale ai tornelli. L’assessore Sabrina Figuccia ammette le criticità… e la situazione di stallo: “Non esiste ancora un piano organico delle cose da fare”. E le ultime segnalazioni arrivate dal Palermo FC riguardano ora anche le carenze della tribuna coperta.

