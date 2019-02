È la vittoria del cuore. Il Palermo espugna il “Curi” dopo tanti anni, torna alla vittoria e lo fa con una prestazione gagliarda, quasi eroica per come i rosanero hanno saputo soffrire soprattutto nei minuti finali. Gli uomini di Stellone vanno subito in vantaggio con Puscas, poi pensano a difendere e il Perugia va vicino al pari. Nel secondo tempo è ancora il rumeno a timbrare il cartellino, poi sale in cattedra Brignoli con tante belle parate, la più decisiva sul rigore di Sadiq. Melchiorri segna a pochi minuti della fine, trasformando l’ultimo spezzone di gara in una guerra. Il Palermo, però, oggi ha lo spirito guerriero e torna a casa con tre punti.

ORE 16.56 – È FINITAAAAA! IL PALERMO TORNA ALLA VITTORIA.

49′ s.t. – Gli uomini di Stellone sono tutti dentro la propria area di rigore, il Perugia ci sta provando in tutti i modi.

48′ s.t. – Cosa si è mangiato Cremonesi?!?!? Cross di Vido per il difensore che tutto solo stacca di testa da dentro l’area piccola, Brignoli respinge come può. L’arbitro poi ammonisce Verre per proteste. È una guerra questo finale.

45′ s.t. – Cinque minuti di recupero. I rosa sono stanchi, il Perugia spinge a tutta.

44′ s.t. – GOL DI MELCHIORRI. Calcio di punizione di Falasco, sponda di El Yamiq e il bomber segna da due passi. Finale di gara infuocato.

41′ s.t. – Che occasione per Vido che stacca tutto solo sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma non trova la porta. Salvi se lo era perso.

37′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Haas, dentro Chochev.

35′ s.t. – Gli uomini di Stellone si difendono con le unghie e con i denti. Il Perugia prova il tutto per tutto.

33′ s.t. – Cambio nel Palermo: esce Puscas, grande partita la sua, entra Moreo che torna in campo dopo lo stop.

30′ s.t. – Brignoli para tutto. El Yamiq colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma il portiere rosa si allunga e respinge bene.

28′ s.t. – Ultimo cambio nel Perugia: fuori Bianco, dentro Falzerano.

27′ s.t. – Cambio nel Palermo: esce Falletti, entra Fiordilino.

24′ s.t. – Anche Trajkovski sta lottando su tutti i palloni. Il macedone prova anche a calciare dopo aver vinto un rimpallo, il suo tiro di sinistro finisce alto.

23′ s.t. – Occasione per Vido che calcia dal limite ma Brignoli prende tutto e blocca anche questa. L’episodio del rigore ha svegliato i padroni di casa.

22′ s.t. – Cambio nel Perugia: esce Sadiq, entra Melchiorri.

21′ s.t. – Ammonito Sadiq per fallo su Bellusci.

20′ s.t. – BRIGNOLI PARA IL RIGORE! Sadiq calcia male incrociando il destro ma il numero 1 rosanero è super.

19′ s.t. – RIGORE PER IL PERUGIA. Colpo di testa di Sadiq e Salvi tocca con la mano. Movimento senza senso del difensore che aveva il braccio largo.

17′ s.t. – Ammonito Bellusci per un brutto fallo su Vido.

13′ s.t. – I rosa stanno lottando su tutti i palloni. Il Perugia fa più fatica a rendersi pericoloso.

8′ s.t. – Gli uomini di Stellone ora si difendono. Moscati prova il tiro da lontanissimo, la palla finisce alta.

7′ s.t. – Nesta cambia: fuori Mazzocchi, dentro Moscati.

5′ s.t. – Come nel primo tempo, grande inizio dei rosa che vanno vicini al tris con Haas.

2′ s.t. – ANCORA PUSCAS! Che gol!!!! Grande cross di Rispoli e il rumeno è imperioso dentro l’area di rigore; bel colpo di testa schiacciato e raddoppio rosa.

ORE 16.05 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Palermo che attacca dalla sinistra verso destra.

ORE 16.03 – Le squadre sono rientrate in campo.

Palermo avanti dopo i primi 45 minuti. I rosa sono partiti con lo spirito giusto, sbloccando subito la gara con Puscas. Poi è venuto fuori il Perugia, che ha giocato bene e ha avuto occasioni per pareggiare. L’atteggiamento degli uomini di Stellone è quello giusto ma manca quel guizzo di qualità per mettere al sicuro il risultato.

ORE 15.49 – FINE PRIMO TEMPO. PALERMO IN VANTAGGIO. È l’autore del gol, George Puscas, a parlare su DAZN: “Sono contento per il gol ma non dobbiamo mollare. La partita è tosta. Il secondo tempo sarà difficile, entrambe le squadre vogliono vincere”.



45′ p.t. – Un minuto di recupero.

45′ p.t. – Grande gesto tecnico di Kingsley che stoppa una palla difficilissima e crossa verso il centro dell’area senza trovare nessun compagno.

42′ p.t. – Il Palermo si difende molto basso e prova a ripartire. Rispoli cerca Falletti che fa il velo per Puscas; il rumero calcia di prima ma la palla finisce fuori di poco.

40′ p.t. – Ammonito Bianco per fallo su Falletti.

35′ p.t. – Cosa ha sbagliato Sadiq?!?!? Grande cross di Vido per il compagno di reparto che fallisce da due passi il colpo di testa. Szyminski si era dimenticato di marcare…

32′ p.t. – Puscas vicino alla doppietta ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Grande sponda del numero 29 per Falletti che si invola verso la porta, quando restituisce palla a Puscas, però, l’attaccante è oltre la linea dei difensori.

28′ p.t. – Ammonito Haas per fallo tattico su Kingsley.

27′ p.t. – I rosa rispondono con Trajkovski. Il numero 10 punta il difensore, si sposta la palla sul destro e prova il “suo” tiro, la palla viene respinta in calcio d’angolo da Gabriel.

25′ p.t. – Spinge forte il Perugia. Mischione furibondo dentro l’area di rigore dei rosanero, Cremonesi non riesce a concludere in porta a causa del muro dei difensori del Palermo.

23′ p.t. – Miracolo di Brignoli. Salvi regala palla a Verre che calcia di sinistro ma il portiere rosa fa un grande intervento. Il tiro era diretto all’incrocio.

18′ p.t. – Falletti prova il tiro dal limite dell’area dopo una buona azione personale; la palla finisce lontana dalla porta.

16′ p.t. – Che occasione per il Perugia! Kingsley approfitta di un rimpallo per calciare di destro da dentro l’area, Brignoli è attento e respinge in calcio d’angolo.

11′ p.t. – Gli uomini di Nesta fanno girare il pallone con qualità, soprattutto sulla destra. I rosa si difendono con ordine.

6′ p.t. – Il Perugia reagisce. Sempre Vido è il più pericoloso dei suoi.

4′ p.t. – Grande inizio degli uomini di Stellone, che sono schierati con la difesa a 3: Salvi a destra, Bellusci centrale e Szyminski a sinistra.

2′ p.t. – GOLLLLLLLL PUSCAS!!!! Si sblocca il rumeno. Grande calcio di punizione di Trajkovski, Puscas stacca di testa e batte Gabriel. Rosa in vantaggio!

ORE 15.02 – INIZIA LA PARTITA. Palermo che attacca dalla destra verso sinistra.

ORE 15.01 – Minuto di raccoglimento per Leonardo Cenci, storico tifoso del Perugia morto in settimana dopo aver lottato contro un tumore.

ORE 14.58 – Squadre che stanno entrando in campo. Palermo in maglia bianca e pantaloncino nero, Perugia in maglia rossa e pantaloncino bianco.

ORE 14.45 – Riscaldamento finito.

ORE 14.25 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Missione Perugia. Il Palermo gioca contro la squadra di Nesta dopo l’ultimo periodo in cui sono arrivate due sconfitte consecutive e un pareggio. Al “Curi” non sarà facile ma i rosa sembrano essersi compattati e hanno un unico obiettivo: la Serie A.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle ore 15.00):

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, El Yamiq, Cremonesi, Falasco; Kingsley, Bianco, Dragomir; Verre; Vido, Sadiq.

A disposizione: Bizzarri, Perilli, Rosi, Felicioli, Melchiorri, Sgarbi, Carraro, Bordin, Moscati, Falzerano, Han, Kouan.

Allenatore: Alessandro Nesta.

PALERMO (3-4-2-1): Brignoli; Salvi, Bellusci, Szyminski; Rispoli, Jajalo, Haas, Aleesami; Trajkovski, Falletti, Puscas.

A disposizione: Avogadri, Pomini, Accardi, Lo Faso, Moreo, Ingegneri, Chochev, Fiordilino, Nestorovski, Cannavò.

Allenatore: Roberto Stellone.

ARBITRO: Marco Serra (Torino).

Assistenti: Manuel Robilotta (Sala Consilina) – Francesco Fiore (Barletta).

Quarto ufficiale: Niccolò Baroni (Firenze).

