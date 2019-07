Un messaggio d’amore e di affetto per la città di Palermo e la sua gente. Alberto Brignoli, attraverso il suo profilo Facebook, ha scelto di salutare così la Sicilia e Palermo, mostrando riconoscenza per i tifosi e per la città.

Brignoli scrive: “Un giorno tutto quei pezzi infranti riprenderanno forma,torneranno ad avere una forma unica e riconoscibile… Rimane la città la cultura e le persone, quelle non falliranno mai… le partite finiscono le emozioni rimangono…

GRAZIE PALERMO”.

