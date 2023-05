MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il patron del Catania, Ross Pelligra, sta già gettando le basi per la prossima stagione, quella del ritorno tra i professionisti. L’imprenditore italo-australiano è stato intervistato per ‘La Sicilia’ e ha parlato anche dei progetti per il campionato di Serie C.

“Intanto c’è la poule scudetto che vogliamo vincere, tenteremo di farlo – afferma – . Stiamo pensando a come impostare la stagione ventura, dal budget alle date di inizio della preparazione. Sarà un budget importante per tutte le nostre squadre, compresi i ragazzi del vivaio. Servono i campi e stiamo studiando posti e location in cui permettere ai nostri ragazzi catanesi di giocare. Un mio pallino da sempre. Usiamo le marce per accelerare, vogliamo vincere anche in Serie C. Poi sarà il campo a dire se la nostra è stata una previsione giusta”.

“Bresciano in società? Ha trovato un grande entusiasmo, mi ha detto che un pubblico così numeroso e che incitava la squadra spesso non si trova nemmeno in A – continua – . Mi è dispiaciuto sapere che domenica scorsa in tanti sono rimasti fuori perchè non c’era più posto nell’impianto. Vogliamo ampliare lo stadio attuale, la storia di Catania non si deve trasferire dal “Massimino” ma l’idea è di creare più posti, 30 o 40mila. La cifra esatta la studieranno i tecnici del settore. Lavoreremo al fianco dei nuovi amministratori facendo attenzione a non intasare la circolazione nel quartiere”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

IACHINI: “PALERMO, IL PERCORSO È STATO OTTIMO”

PALERMO, MENO CALCOLI E PIÙ SOGNI: MOLTI TIFOSI CI CREDONO ANCORA