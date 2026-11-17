Per Gabriele Alesi quella contro il Palermo non sarà una partita come tutte le altre. Sabato pomeriggio, al Nicola Ceravolo, il centrocampista del Catanzaro ritroverà infatti la squadra della sua terra, quella che seguiva da bambino sugli spalti. Una sfida dal significato particolare, che arriva in un momento complicato per i calabresi, ultimi in classifica e chiamati a reagire contro la capolista del campionato. Il classe 2004, siciliano di Alcamo, non vuole però lasciarsi condizionare dal valore dell’avversario: proprio dalla difficoltà dell’impegno, secondo lui, può arrivare la spinta per invertire la rotta.

Intervistato dalla Gazzetta del Sud, Alesi ha raccontato le sensazioni che accompagnano l’avvicinamento alla gara e le possibilità del Catanzaro di sorprendere la formazione di Inzaghi. “Proprio perché sulla carta è così difficile ci dobbiamo provare. È da qui che dobbiamo cercare di prendere punti per cominciare la risalita”, ha spiegato il centrocampista, consapevole dell’importanza di una partita che potrebbe rappresentare un’occasione per ritrovare fiducia.





Per lui, però, ci sarà anche una componente emotiva. Cresciuto in Sicilia e tifoso del Palermo da bambino, Alesi ha già vissuto l’emozione di affrontare i rosanero nella passata stagione, quando era stato protagonista nella seconda parte del campionato sotto la guida di Alberto Aquilani. “Anche l’anno scorso per me è stata una bellissima emozione: da piccolino andavo a vedere il Palermo allo stadio, giocarci contro è ancora più stimolante”.

Nessuno sconto, dunque, nonostante il legame con la propria terra. Alesi riconosce il valore della squadra di Inzaghi, ma invita i compagni a rispondere con determinazione e spirito di sacrificio. “È forte, ha speso, è giusto stia lì. Noi, invece, dobbiamo giocarci la vita, avere più fame di loro, vincere ogni duello e dare il mille per cento”.

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