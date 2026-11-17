TMW – “Il Napoli chiede informazioni all’Atalanta per Vavassori”
Ci sarebbe il Napoli su Dominic Vavassori e avrebbe già chiesto informazioni all’Atalanta per un’eventuale cessione.
Lo riporta Tuttomercatoweb, sottolineando che i nerazzurri non vorrebbero privarsi del calciatore in prestito al Palermo. “Il Napoli è molto interessato – si legge – e può affondare il colpo, anche se la valutazione è un’incognita”.
Su di lui ci sarebbero anche i rosanero che si stanno “trovando benissimo con l’attaccante bergamasco, tanto potrebbe essere molto interessati in caso di promozione”.
2 commenti
Fate giocare Strefezza adesso. Facciamo scendere hype ed in primavera chiudiamo operazione per tenerlo in A.
Ma anche no. Giocatore scarso non prendete informazioni tanto non sa giocare.
Lasciatelo a Palermo a fare il raccattapalle.