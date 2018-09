“Caos totale”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per fare il punto della situazione sul caos legato al format della B e ai possibili ripescaggi. Un caos riacceso dalle parole di Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni, che in alcune interviste aveva fatto intendere uno stop del campionato di B in attesa della nuova decisione.

SOSPESO IL CAMPIONATO DI B? SI, NO, FORSE, BOH…..

Il sottosegretario allo Sport Giorgetti parla di “spettacolo indecoroso”, mentre la Lega di B si affretta a precisare che il campionato non andrà incontro ad alcuno stop. Ma dietro le quinte (riporta Alessandro Catapano) prosegue il “delirio di ricorsi” e istanze che si sovrappongono, con i legali di Figc e Lega B che ora chiedono al Tar (in una forma irrituale) di sospendere l’accoglimento dell’istanza cautelare e di impedire la convocazione del Collegio di Garanzia del Coni.

E ad andare in confusione è anche il Tar del Lazio: ieri la Prima sezione Ter (la stessa che ha accolto le istanze di Ternana e Pro Vercelli) stava infatti per respingere un altro ricorso della stessa Pro Vercelli sulla “cessata materia del contendere”. Se respinto tutte le azioni del Coni per avere una nuova decisione sarebbero state annullate, ma i legali dei piemontesi hanno poi con astuzia ritirato il ricorso.

FIDEIUSSIONE, IL PALERMO SI RIVOLGE ALLA PALERMITANA FIDIMED

Al centro di questo nuovo caos, c’è lo scontro interno alla sezione del Tar, la cui presidenza è transitata da Gabriella de Michele a Germana Panzironi, le cui tesi sulla questione sono opposte. La Panzironi ha tra l’altro accorpato al 26 settembre le udienze su presunta improcedibilità e inammissibilità (inizialmente prevista per il 9 ottobre).

Intanto il cortocircuito prosegue e a prendere corpo è anche l’ipotesi di un via libera a un solo ripescaggio, riportando la B “solo” a 20 squadre. Il rischio (secondo una previsione della rosea) è che il Coni possa decidere entro lunedì per il format a 22 e quali squadre ripescare, che poi il Tar annulli tutto facendo valere la sentenza favorevole al Novara… per poi far sì che il TFN ripeschi solo i piemontesi. Un caos totale in una guerra a suon di colpi bassi.

