“Super Palermo”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per commentare e introdurre la cronaca della vittoria del Palermo al Via del Mare di Lecce: un bis per Stellone, una Puglia che per la seconda volta porta bene e tre punti che issano i rosa al secondo posto (con una partita in meno) e portano la firma dei due attaccanti principe, Puscas e Nestorovski.

GDS – CESSIONE PALERMO, “ESCLUSIVA” CON FOLLIERI GIÀ FINITA

Nella cronaca di Carlo Brandaleone si legge: “Stellone si è giocato tutto e la vittoria premia il coraggio del tecnico che ha sfruttato al meglio l’organico a disposizione. Ieri hanno giocato tutti gli attaccanti e forse la loro alternanza è stata il vero motivo del successo contro un Lecce che dopo aver giocato un tempo alla pari s’è rintanato nella propria metà campo. Trajkovski e Puscas? Pur giocando pochi palloni hanno costruito l’azione vincente”.

Una partecipazione corale degli attaccanti (ben 4 in campo contemporaneamente nel finale) che è risultata evidente nel gol di Puscas, culmine di una partita che il Palermo aveva inizialmente preso in mano giocando molto sulle corsie esterne e trovando poi il gol del vantaggio con Nestorovski, prima di afflosciarsi, subire il ritorno del Lecce e il pari di Tabanelli e rischiare anche il raddoppio. Ma anche nel caso del Lecce, il gol ha sedato i suoi intenti “bellicosi”. E alla fine a volere di più la vittoria è stato certamente Stellone e il suo Palermo.

