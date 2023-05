MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Per Palermo – Spal ci sarà un arbitro da Serie A. Toccherà a Michael Fabbri dirigere la penultima partita dei rosa al ‘Renzo Barbera’, che si giocherà il 6 maggio alle ore 16.15.

Una partita molto importante per entrambe: il Palermo deve tornare a vincere per puntare davvero ai playoff; mentre la Spal deve vincere per provare a salvarsi. Per questo, l’AIA ha scelto un arbitro come Fabbri, che vanta 120 presenze in Serie A (fra cui anche Juve-Napoli di pochi giorni fa) e 72 in B.

I precedenti col Palermo risalgono a diversi anni fa, prima del fallimento del club. Gli ultimi incontri (due pesanti ko per i rosa) risalgono alla stagione 2016/17: 1-4 col Torino e 2-6 con la Lazio. In totale, i precedenti col Palermo sono 7: 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.

Sabato, insieme a Fabbri, ci saranno gli assistenti Mastrodonato e Politi; il Quarto Uomo sarà Carrione; mentre al VAR ci saranno Di Bello e Camplone (AVAR).

