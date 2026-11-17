Clima teso in casa Catania alla vigilia della sfida contro il Bari. Le ultime prestazioni hanno alimentato i dubbi sul percorso della squadra e spinto la dirigenza a fare il punto della situazione. Per il momento, però, non sono previsti cambiamenti in panchina: secondo quanto riportato da La Sicilia, Emilio Longo resterà alla guida dei rossazzurri almeno fino alla partita di domenica. Una conferma che non cancella le incertezze sul suo futuro.

La società ha già incontrato la squadra per un confronto diretto, cercando di comprendere le ragioni della flessione. Le difficoltà, infatti, erano emerse già nella trasferta di Cerignola e si sono ripresentate con maggiore evidenza dopo la sconfitta di Salerno. Nel dialogo con i calciatori sarebbero state affrontate anche alcune dinamiche interne allo spogliatoio, con l’esigenza di ricompattare il gruppo e superare eventuali malumori legati al poco spazio. In questo momento servono unità e responsabilità da parte di tutti, senza scaricare le colpe esclusivamente sull’allenatore o sui giocatori.





La sfida contro il Bari rappresenterà quindi un passaggio importante anche per il futuro di Longo. Il tecnico avrà un’altra occasione per dare una risposta sul campo, ma la società si aspetta soprattutto un cambio di atteggiamento e una squadra capace di ritrovare compattezza e determinazione.

Intanto è stato disposto il ritiro per preparare la partita lontano da ulteriori distrazioni. La dirigenza ha inoltre scelto la linea del silenzio, evitando nuove dichiarazioni pubbliche in una fase particolarmente delicata. Domenica, dunque, non ci saranno in palio soltanto punti: il confronto con il Bari potrebbe fornire indicazioni decisive sul futuro del Catania e della sua guida tecnica.

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