“Castagnini e Rinaudo, intrigo ds”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per parlare del nuovo Palermo e di quella che sarà la sua struttura societaria, oltre ai temi legati alla firma di Pergolizzi (un anno di contratto), la conferenza stampa di presentazione della nuova società e le voci legate agli obiettivi di mercato.

PERGOLIZZI “SPONSORIZZATO” DAI SUOI ALLIEVI

Come riportato da Benedetto Giardina però il quadro sul fronte dirigenziale non è per nulla semplice: si vuole coniugare esperienza e palermitanità, offrendo a Castagnini il ruolo di responsabile dell’area tecnica e a Rinaudo quello di diretto tecnico del settore giovanile. Il primo ha detto sì, il secondo ha deciso di prendere una pausa di riflessione per valutare la proposta (la stessa che Zeman ha rifiutato): “Vedremo cosa succederà, le decisioni si prendono in due”, ha affermato Rinaudo uscendo dalla sede della Damir.

La proposta potrebbe allettarlo, visto che il vivaio diventerebbe nevralgico nel progetto rosanero. Un progetto che sul fronte prima squadra verrebbe supervisionato da Castagnini (“fedelissimo” di Rinaldo Sagramola), il quale avrebbe avuto però il via libera a limitare gli spostamenti in Sicilia e lavorare prevalentemente a distanza pur figurando in organigramma. Di fatto il Palermo opta per una via di mezzo tra il direttore sportivo classico e il consulente esterno, con la possibilità che Rinaudo faccia comunque da referente per la prima squadra con la sua presenza a Palermo 7 giorni su 7.

LEGGI ANCHE

MERCATO PALERMO, SI PUNTA AL RITORNO DI MISURACA

PALERMO, REBUS DS: SARÀ CASTAGNINI?

TIFOSI IN CORTEO: CORI E STRISCIONI PER IL NUOVO PALERMO

MERCATO PALERMO: IN ARRIVO PIETRO TRIPOLI