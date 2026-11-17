Dalla costruzione del rapporto con lo spogliatoio alla propria idea di calcio, Pietro De Giorgio ha raccontato il lavoro svolto alla guida della Juve Stabia in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico gialloblù ha spiegato come sia riuscito a conquistare gradualmente la fiducia del gruppo, inizialmente non del tutto convinto dalle sue proposte, soffermandosi anche sui principi tattici che guidano la sua squadra.

“Ho cercato prima di incuriosire il gruppo e poi di appassionarlo alla mia proposta di calcio. All’inizio c’era un po’ di scetticismo, poi i giocatori mi hanno seguito”, ha raccontato De Giorgio. Un percorso costruito attraverso il lavoro quotidiano e la ricerca della prestazione, diventata una risposta anche alla penalizzazione. Tra i singoli, il tecnico ha speso parole importanti per Di Nardo: “Lo stimolo ogni giorno, ha le qualità per diventare il capocannoniere“.





Sul piano tattico, De Giorgio predilige un calcio offensivo e dinamico, fondato sulla capacità di attaccare gli spazi e creare soluzioni attraverso il movimento dei giocatori. “Verticalità, attacco costante dello spazio e rotazioni, con e senza palla. Mi piace un gioco propositivo, con la difesa a quattro come base”, ha spiegato. Infine, l’allenatore ha indicato alcuni dei tecnici dai quali ha tratto ispirazione nel corso della propria carriera: “Ho preso qualcosa da tutti quelli che ho avuto: Sarri, Juric, Indiani e Vivarini. Ma in questo momento Fabregas mi piace da impazzire”.

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