Il Catanzaro ha comunicato prezzi e modalità di vendita dei biglietti per la sfida contro il Palermo , in programma sabato 21 novembre alle ore 17.15 allo stadio “Nicola Ceravolo”. La prevendita partirà mercoledì 18 novembre alle ore 14 nei punti vendita TicketOne autorizzati, mentre non sarà possibile acquistare i tagliandi online. Per quanto riguarda i tifosi rosanero, il settore ospiti è individuato nella Curva Est “Mammì”, con biglietti al costo di 15 euro, ma si resta in attesa delle disposizioni del GOS sulle modalità di accesso e vendita . Ulteriori indicazioni sono quindi attese nei prossimi giorni per conoscere le condizioni di partecipazione dei sostenitori palermitani alla trasferta.

In occasione della gara US Catanzaro 1929 – Palermo FC, in programma allo stadio “Nicola Ceravolo” sabato 21novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 17:15, la società rende noti i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti. La vendita dei tagliandi prenderà il via alle ore 14 di domani, mercoledì 18 novembre 2026 e sarà disponibile presso tutte le rivendite TicketOne abilitate sul territorio locale e nazionale. Non è prevista la vendita on line.





L’acquisto dei biglietti presso il botteghino dello stadio “Ceravolo” sarà invece possibile da giovedì 19 novembre dalle ore 9 alle ore 17 e il giorno della gara dalle ore 9. Per evitare lunghe attese ai botteghini dello stadio, la società invita i tifosi a privilegiare l’acquisto presso i punti vendita TicketOne autorizzati.

TABELLA PREZZI

Distinti «Tosatti»​​ – € 15,00 Intero ​– € 10,00 Ridotto* – € 5,00 Ridotto Junior**

Tribuna Est​ – € 15,00 Intero ​– € 10,00 Ridotto* – € 5,00 Ridotto Junior**

Tribuna centrale – € 30,00 Intero ​– € 24,00 Ridotto* – € 12,00 Ridotto Junior**

Tribuna “Vip” – € 60,00 Intero (prezzo unico senza riduzioni)

Curva Est «Mammì» – € 15,00 Intero (OSPITI) * Ridotto generico: Over 65, donne, militari, appartenenti alle Forze dell’Ordine, studenti dell’Università Magna Graecia e ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009. ** Ridotto Junior: nati dopo il 1° gennaio 2015.

Si specifica che a causa della capienza ridotta, tutte le tipologie di accrediti e/o biglietti omaggio verranno limitate. Inoltre, considerati i lavori per gli interventi di ristrutturazione in corso, non è previsto, per questa gara, l’accreditamento delle persone con disabilità.

Ai prezzi indicati sarà aggiunto il diritto di prevendita previsto dal circuito di vendita. Si ricorda che, sia al momento dell’acquisto del biglietto sia all’ingresso allo stadio, sarà necessario esibire un valido documento di identità, anche per i minori. Per quanto riguarda la tifoseria ospite, si resta in attesa delle disposizioni che saranno assunte dal GOS.

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione del Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottato dalla US Catanzaro 1929, nonché del Regolamento d’uso dello stadio “Nicola Ceravolo”, entrambi consultabili sul sito ufficiale della società.

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