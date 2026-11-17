Strefezza: “Adesso sto bene. Convocato per Catanzaro? Decide Inzaghi”
Parla Gabriel Strefezza. L’esterno del Palermo ha rilasciato un’intervista per la Tgr Sicilia nella quale parla del suo rientro. Il brasiliano ha già ricominciato ad allenarsi in gruppo e si dice al 100%, ma è ipotizzabile che con lui verrà utilizzata la massima prudenza. La sua convocazione per Catanzaro è in dubbio, più facile vederlo in panchina negli impegni successivi.
Sul calcio giocato: “Mi è mancato tanto dopo due mesi, è stato impegnativo, duro. Ho lavorato molto, anche dal punto di vista mentale, adesso sto bene, sono rientrato. Mazzitelli mi ha sostituito in questo periodo, ha fatto molto bene e ha ripreso la forma, adesso mancherà un mese e dopo rientrerà in lista. Spero di giocare insieme con lui e dare tanta gioia ai tifosi“.
Strefezza ha poi concluso: “Siamo una squadra forte, un gruppo devastante, una famiglia. Siamo tutti uniti sulla stessa barca. Mi sto allenando con loro al 100%. Convocato per Catanzaro? Sarà una decisione di Inzaghi“.
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