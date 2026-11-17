Parla Gabriel Strefezza. L’esterno del Palermo ha rilasciato un’intervista per la Tgr Sicilia nella quale parla del suo rientro. Il brasiliano ha già ricominciato ad allenarsi in gruppo e si dice al 100%, ma è ipotizzabile che con lui verrà utilizzata la massima prudenza. La sua convocazione per Catanzaro è in dubbio, più facile vederlo in panchina negli impegni successivi.

Sul calcio giocato: “Mi è mancato tanto dopo due mesi, è stato impegnativo, duro. Ho lavorato molto, anche dal punto di vista mentale, adesso sto bene, sono rientrato. Mazzitelli mi ha sostituito in questo periodo, ha fatto molto bene e ha ripreso la forma, adesso mancherà un mese e dopo rientrerà in lista. Spero di giocare insieme con lui e dare tanta gioia ai tifosi“.





Strefezza ha poi concluso: “Siamo una squadra forte, un gruppo devastante, una famiglia. Siamo tutti uniti sulla stessa barca. Mi sto allenando con loro al 100%. Convocato per Catanzaro? Sarà una decisione di Inzaghi“.

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