La Reggina si prepara a tornare in campo domenica 22 novembre per la tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone I. Gli amaranto saranno ospiti dell’Athletic Palermo in una trasferta importante per il prosieguo della stagione e per la corsa al vertice della classifica.

La gara si giocherà al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Resta da chiarire la presenza dei tifosi amaranto sugli spalti, in attesa delle disposizioni definitive del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS). Per chi non potrà raggiungere lo stadio, sono diverse le possibilità per seguire la partita da casa.





🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Athletic Palermo-Reggina

Athletic Palermo-Reggina Competizione: Serie D, girone I

Serie D, girone I Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: domenica 22 novembre 2026

domenica 22 novembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Velodromo Paolo Borsellino, Palermo

📺 Dove vedere Athletic Palermo-Reggina in tv e streaming gratis

La partita sarà trasmessa in diretta gratuita da ReggioTV. L’emittente è visibile in Calabria sul canale 77 e sul canale 677del digitale terrestre. La gara sarà inoltre disponibile in streaming gratuito sul sito ufficiale di ReggioTV.

📱 Athletic Palermo-Reggina su Reggina Channel: streaming a pagamento

Un’altra possibilità è rappresentata da Reggina Channel, la piattaforma ufficiale del club amaranto. La partita sarà disponibile in streaming attraverso il servizio a pagamento, accessibile su Streamway Plus. Considerata la diretta gratuita proposta da ReggioTV, non è necessario acquistare il singolo incontro per seguirlo.

📻 Athletic Palermo-Reggina in radio: la radiocronaca di Antenna Febea

Per chi preferisce ascoltare la partita, sarà disponibile la consueta radiocronaca di Antenna Febea, affidata alla voce di Rocco Musolino. Il racconto sarà trasmesso sulle frequenze FM e DAB dell’emittente. Chi si trova fuori dalla zona di copertura potrà ascoltare la radiocronaca anche in streaming attraverso Febea Live, sul sito ufficiale di Antenna Febea.