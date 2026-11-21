Parla Emanuele Pecorino. Il calciatore del Catanzaro, autore di un gol decisivo per la vittoria contro il Palermo, ha rilasciato le sue dichiarazioni al termine della partita in conferenza stampa. L’attaccante non ha nascosto che per lui, catanese, si è trattato di un derby.

“I gol sono sempre belli, soprattutto per chi come me vive di questo – afferma -. Sono contento dei tre punti e della squadra. A me piace far la lotta, mi metto a disposizione a disposizione dei compagni e dell’allenatore. Ho dato il mio contributo, sono contento. Abbiamo fatto una grandissima partita e battuto la capolista, questo deve farci sentire forti e darci coraggio”.





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