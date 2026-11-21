Napoli – Torino in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming, canale e orario / Serie A
Napoli e Torino si affrontano nella dodicesima giornata di Serie A. Gli azzurri tornano in campo davanti al proprio pubblico per una sfida importante in chiave campionato, contro una formazione granata determinata a conquistare un risultato positivo in trasferta.
La partita è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e sui canali Sky: non è prevista la trasmissione gratuita e in chiaro della partita.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Napoli-Torino
- Competizione: Serie A
- Giornata: 12ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Diego Armando Maradona, Napoli
📺 Dove vederla in tv
Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251).
La partita non sarà visibile gratis in chiaro: per assistere all’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento a uno dei servizi che trasmettono la gara.
📱 Dove vederla in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su DAZN e NOW. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.