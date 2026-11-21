La quindicesima giornata del Girone A di Serie C mette di fronte Folgore Caratese e Arzignano Valchiampo. I padroni di casa cercano punti per risalire la classifica e interrompere il periodo senza vittorie, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte e proseguire la corsa ai playoff.

Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30 alla Sportitalia Arena di Verano Brianza. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW.





🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo

Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone A

Serie C Sky Wifi, Girone A Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Sportitalia Arena, Verano Brianza

📺 Dove vedere Folgore Caratese-Arzignano in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 256.

📱 Dove vedere Folgore Caratese-Arzignano in streaming

Folgore Caratese-Arzignano sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.