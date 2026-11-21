Folgore Caratese – Arzignano, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
La quindicesima giornata del Girone A di Serie C mette di fronte Folgore Caratese e Arzignano Valchiampo. I padroni di casa cercano punti per risalire la classifica e interrompere il periodo senza vittorie, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte e proseguire la corsa ai playoff.
Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:30 alla Sportitalia Arena di Verano Brianza. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone A
- Giornata: 15ª giornata
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Sportitalia Arena, Verano Brianza
📺 Dove vedere Folgore Caratese-Arzignano in tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 256.
📱 Dove vedere Folgore Caratese-Arzignano in streaming
Folgore Caratese-Arzignano sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.