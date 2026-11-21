La quindicesima giornata del Girone B di Serie C propone la sfida tra Ostiamare e Atalanta U23. I padroni di casa cercano punti preziosi per risalire la classifica e allontanarsi dalle zone basse, mentre la formazione nerazzurra vuole riprendere il proprio cammino dopo il rinvio della precedente partita contro il Pineto. Il match è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Pasquale Giannattasio di Ostia.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Ostiamare-Atalanta U23

Ostiamare-Atalanta U23 Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone B

Serie C Sky Wifi, Girone B Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Pasquale Giannattasio, Ostia

📺 Dove vedere Ostiamare-Atalanta U23 in tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 253.





📱 Dove vedere Ostiamare-Atalanta U23 in streaming

Ostiamare-Atalanta U23 sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.