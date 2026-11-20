“Ci sono partite che, anche a distanza di mesi, continuano a lasciare il segno“. Inizia così l’articolo de Il Giornale di Sicilia in riferimento a Catanzaro – Palermo, partita valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B che vide i rosa perdere 3 – 0 (a niente servì il tentativo di rimonta al ritorno).

Sono Magnani, Ceccaroni, Peda, Augello, Segre, Ranocchia, Johnsen e Pohjanpalo i calciatori che più di tutti sentono questa partita, avendola giocata da titolari qualche mese fa. E dalla panchina entrò anche Gyasi. Il ritorno a Catanzaro, almeno il primo, sarà stato per forza di cose segnato nel calendario da Inzaghi e i suoi calciatori.





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