È uno dei big match della quindicesima giornata del Girone A di Serie C. Trento e Cittadella si affrontano in una sfida importante per le zone alte della classifica: i gialloblù cercano di proseguire il proprio momento positivo, mentre i veneti vogliono difendere il primato. La partita è in programma venerdì 20 novembre 2026 alle ore 20:30 allo stadio Briamasco di Trento.

🏟️ Data, orario e stadio

Partita: Trento-Cittadella

Trento-Cittadella Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone A

Serie C Sky Wifi, Girone A Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: venerdì 20 novembre 2026

venerdì 20 novembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Briamasco, Trento

📺 Dove vedere Trento-Cittadella in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport, canale 252.





📱 Dove vedere Trento-Cittadella in streaming

Trento-Cittadella sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport.