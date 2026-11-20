Trento – Cittadella, dove vederla in tv e streaming: canale e orario / Serie C
È uno dei big match della quindicesima giornata del Girone A di Serie C. Trento e Cittadella si affrontano in una sfida importante per le zone alte della classifica: i gialloblù cercano di proseguire il proprio momento positivo, mentre i veneti vogliono difendere il primato. La partita è in programma venerdì 20 novembre 2026 alle ore 20:30 allo stadio Briamasco di Trento.
🏟️ Data, orario e stadio
- Partita: Trento-Cittadella
- Competizione: Serie C Sky Wifi, Girone A
- Giornata: 15ª giornata
- Data: venerdì 20 novembre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: Briamasco, Trento
📺 Dove vedere Trento-Cittadella in tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport, canale 252.
📱 Dove vedere Trento-Cittadella in streaming
Trento-Cittadella sarà visibile in streaming su NOW, attraverso il pacchetto Sport.