Si avvicina un’altra partita lontana dal “Barbera” per il Palermo. Le prime sei trasferte stagionali hanno consegnato ai rosanero un bilancio decisamente positivo: tre vittorie, contro Arezzo, Empoli e Mantova, e altrettanti pareggi, con Avellino, Pisa e Ascoli. Dodici punti conquistati su diciotto disponibili, un bottino che certifica la crescita della squadra di Filippo Inzaghi anche fuori casa. Un dato significativo soprattutto se si considera quanto, nelle ultime stagioni, le partite lontano da Palermo abbiano spesso rappresentato un ostacolo per i rosanero. Quest’anno, invece, la squadra ha dimostrato di poter competere su qualsiasi campo.

La striscia di imbattibilità, però, non deve nascondere alcuni aspetti da migliorare. Nelle ultime due gare esterne, contro Pisa e Ascoli, il Palermo è stato costretto a inseguire dopo essere passato in svantaggio. Due partite differenti per andamento e risultato, ma accomunate da una partenza complicata che ha obbligato gli uomini di Inzaghi a rincorrere gli avversari. Se a Pisa la rimonta ha portato a una gara ricca di gol e a un pareggio per 3 – 3, ad Ascoli i rosanero sono sembrati accontentarsi dell’1 – 1. La capacità di reagire è un segnale positivo, ma non sempre può bastare. Ed è stato il tecnico stesso ad ammettere a inizio stagione come lo switch per i rosanero sarebbe dovuto arrivare soprattutto in trasferta.





A Catanzaro un nuovo esame

L’approccio alla partita sarà quindi uno degli aspetti da curare in vista della trasferta di Catanzaro. Inzaghi chiederà ai suoi maggiore attenzione fin dai primi minuti, evitando di concedere agli avversari la possibilità di prendere fiducia e indirizzare la gara. Anche la gestione dei momenti di difficoltà dovrà essere più lucida: il Palermo ha dimostrato di avere qualità e carattere per recuperare uno svantaggio, ma in un campionato equilibrato come la Serie B non sempre sarà possibile rimettere in piedi le partite. Partire con il giusto atteggiamento può fare la differenza, soprattutto in uno stadio caldo come il Ceravolo.

La sfida contro il Catanzaro rappresenta dunque un nuovo banco di prova per confermare il rendimento esterno e, allo stesso tempo, correggere le ultime imperfezioni. Il Palermo difficilmente sbaglierà approccio, anche perché è molto probabile che diversi calciatori abbiano cerchiato in rosso nel calendario il giorno del ritorno a Catanzaro, vista la rovinosa sconfitta per 3 – 0 subita nella semifinale playoff che pregiudicò il cammino della squadra nonostante una generosa partita di ritorno. Contro ogni pronostico sarà un testa-coda, data la partenza shock dei giallorossi, ultimi in classifica con soli 6 punti. Le difficoltà psicologiche dei calabresi potrebbero essere sfruttate dai rosanero per tornare a far gioire i propri tifosi in trasferta.

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