Giorgio Perinetti lascerà l’Athletic Palermo. È ormai questione di giorni prima che si arrivi all’annuncio ufficiale che sancirà la fine di un rapporto cominciato nell’estate dello scorso anno. Alla base della scelta ci sarebbero motivi personali che gli impedirebbero di proseguire nel suo lavoro con la società nerorosa. Il ‘matrimonio’ dunque si interromperà senza particolari frizioni con la società e l’annuncio ufficiale sarà dato solo quando verranno sistemati i dettagli burocratici: per lunedì è stata indetta una conferenza stampa e in quella occasione cadranno definitivamente i “veli” su una notizia che era nell’aria già da giorni.

Insieme al direttore generale dovrebbe lasciare Palermo anche Lores Varela, l’ex giocatore rosanero (2013-2014) che proprio Perinetti aveva portato in Sicilia e che lo aveva seguito lo scorso anno nella nuova avventura dell’Athletic. Varela lascerà il calcio per intraprendere la carriera di direttore sportivo. Il binomio Athletic Palermo – Perinetti ha prodotto eccellenti risultati nella scorsa stagione, quando la squadra partita per un campionato tranquillo aveva invece sfiorato la clamorosa promozione, trovandosi in testa alla classifica a pochissime giornate dal termine.