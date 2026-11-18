Ci sono partite che, oltre ai punti in palio, portano con sé storie e incroci con il passato. Catanzaro – Palermo sarà anche questo: una sfida che vedrà come avversari dei rosa diversi volti già conosciuti dal pubblico palermitano: Mirko Pigliacelli, Federico Di Francesco, Michele Mignani e Samuel Giovane hanno tutti vissuto, in momenti diversi, un’esperienza in Sicilia e sabato affronteranno il proprio passato, più o meno breve. A loro si aggiunge Tommaso Cassandro, che invece tornerà al Ceravolo per la prima volta da avversario dopo una stagione da protagonista con la maglia giallorossa.

In panchina il Palermo troverà Mignani, alla guida del Catanzaro dopo l’avvicendamento in panchina con Gorgone. Il tecnico conosce già l’ambiente rosanero, avendo guidato il Palermo nella parte finale della stagione 2023/24. Arrivato nell’aprile 2024 al posto di Corini, rimase in panchina per dieci partite, ottenendo due vittorie: quella contro il Südtirol nell’ultima giornata di campionato e il 2-0 sulla Sampdoria nel turno preliminare dei playoff. Il percorso si interruppe in semifinale contro il Venezia.





Tra gli ex più attesi ci sono anche Pigliacelli e Di Francesco. Il portiere ha totalizzato 78 presenze con la maglia rosanero, incassando 109 reti, mentre l’esterno ha collezionato 66 apparizioni e sei gol. Il loro addio al Palermo non ha suscitato rimpianti ma a rendere più recente il legame con i tifosi sono stati soprattutto i playoff della passata stagione. Con la maglia del Catanzaro, Pigliacelli si è distinto per alcuni interventi decisivi, in particolare nella gara di ritorno. Di Francesco, invece, ha offerto un contributo importante nelle due sfide, distinguendosi per sacrificio e partecipazione alla manovra offensiva. Il suo impiego nella prossima gara resta però in dubbio. Il classe 1994 sta smaltendo un infortunio al flessore e bisognerà capire se riuscirà a recuperare in tempo per essere a disposizione.

Sarà del match anche Samuel Giovane, che proprio durante gli ultimi playoff vestiva la maglia rosanero. La sua esperienza in Sicilia, però, è stata piuttosto breve, condizionata dalla scelta di Inzaghi di puntare su una rosa molto ristretta di “titolarissimi”: 18 presenze complessive, soltanto tre da titolare e nessun gol. In estate il Palermo ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto, consentendogli di tornare all’Atalanta prima del trasferimento definitivo al Catanzaro. Con i calabresi ha finora totalizzato cinque presenze.

Percorso diverso per Cassandro, che a Catanzaro ha vissuto una delle stagioni più importanti della propria carriera: 33 presenze, trenta da titolare, diventando un elemento di riferimento della retroguardia allenata da Alberto Aquilani. Tra i ricordi più significativi c’è proprio la semifinale playoff d’andata contro il Palermo, quando servì a Iemmello l’assist per il gol che sbloccò la partita al Ceravolo. Cassandro ritroverà il suo vecchio pubblico con la maglia del Palermo con la certezza di avere scalato qualche gradino nella considerazione della società e dei suoi tifosi: dalla trasferta di Pisa in avanti è sempre partito dal primo minuto, senza mai essere sostituito.

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