Daniele Montevago è nato a Palermo il 18 marzo 2003 e proprio nel capoluogo siciliano ha iniziato a coltivare il sogno di diventare calciatore. Prima delle scuole calcio, però, c’erano le partite improvvisate per strada con gli amici, tra le auto parcheggiate e le pietre utilizzate come porte. Un’infanzia legata al pallone che l’attaccante del Modena ha raccontato a Gianlucadimarzio.com.

“Ho iniziato a giocare per strada con gli amici solo perché mi piaceva. Era più un divertimento: andavo a suonare il campanello sotto le loro case e organizzavamo dei 2 contro 2 tra le auto”, ha ricordato. Un’abitudine che oggi, secondo Montevago, è sempre meno diffusa: “Ai miei tempi non esistevano i telefoni. Ci si divertiva tantissimo, anche solo giocando a nascondino. In strada ti diverti davvero, mentre al campo vai per migliorarti e tutto diventa più tattico. I bambini devono divertirsi”.





Il primo passo nel calcio organizzato arriva grazie alla madre, che lo iscrive a una scuola calcio. Successivamente approda alla Stella d’Oriente, società dilettantistica palermitana, dove passa al calcio a undici. La voglia di diventare un professionista cresce, senza perdere lo spirito iniziale: “Sognavo di diventare un grande calciatore, ma per me contavano solo divertimento e passione”. Il legame con Palermo passa inevitabilmente dai colori rosanero. Da bambino Montevago ha avuto l’opportunità di indossare la maglia del club e di vivere da vicino le partite del Barbera nel ruolo di raccattapalle, anche contro le grandi della Serie A. “Indossare la maglia del Palermo è stato unico. Rappresentare la mia città è stato inspiegabile”, ha raccontato.

Oggi il suo percorso prosegue in Emilia, al Modena, dove è arrivato la scorsa estate dopo l’esperienza al Perugia. Con la squadra di Galloppa ha realizzato tre gol in nove partite, ma la concorrenza di attaccanti come Belotti e Ambrosino rende difficile trovare continuità. “All’inizio non è stato facile perché io voglio sempre giocare. Mi trovo benissimo con tutti, però mi piace essere protagonista. Mi ripetono che il mio momento arriverà”, ha spiegato.

Proprio Belotti è un punto di riferimento importante per il giovane attaccante. Montevago lo considera una persona umile e ha raccontato un consiglio ricevuto durante i primi allenamenti insieme: “Non serve tirare così forte, con la potenza che hai ti basta piazzarla cercando la precisione”. Un suggerimento che cerca di mettere in pratica, osservando quotidianamente il compagno per imparare dalla sua esperienza.

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