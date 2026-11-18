In vista del prossimo impegno, l’allenatore ed ex doppio ex Fabio Caserta ha analizzato il momento del Palermo e la sfida in arrivo al “Ceravolo” sul Giornale di Sicilia, definendo il match un vero e proprio “classico testa coda che potrebbe riservare diverse insidie“. Parlando della squadra di Filippo Inzaghi, Caserta ha evidenziato la netta superiorità tecnica dei rosanero: “Potenzialmente questa squadra, in tutti i reparti, è superiore rispetto a tutte le altre di Serie B. Mi aspettavo questo inizio, perché Pippo ha dato sempre l’impronta alle sue squadre”.

Sull’amicizia che lo lega al tecnico piacentino, ha aggiunto: “Sì, con Pippo ci sentiamo, abbiamo un buonissimo rapporto… Ci siamo sentiti anche quando hanno preso Cassandro. Abbiamo parlato un po’ di giocatori e mi aveva già parlato dell’idea che voleva cambiare qualcosa rispetto all’anno scorso”. Nonostante il ruolino di marcia della capolista, Caserta ha invitato a mantenere alta la guardia in vista della trasferta di Catanzaro, avversario in cerca di riscatto.





“Non sarà sicuramente una partita facile, come non vedo partite facili in Serie B… Il Catanzaro non arriva da un momento positivo, a differenza del Palermo. Il Catanzaro ha rivoluzionato tanto, però deve cercare di tirarsi fuori e di sfruttare il fattore campo. Il campionato è lungo e difficile, quindi bisogna tenere alta la concentrazione”.