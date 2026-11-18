Catanzaro, Pafundi a rischio per il Palermo: problema al polpaccio
Il Catanzaro si avvicina alla sfida contro il Palermo con un’incognita in più da gestire sul fronte delle disponibilità. I giallorossi, attesi da un impegno particolarmente delicato al Ceravolo contro la capolista, potrebbero infatti dover rinunciare nuovamente a Simone Pafundi, alle prese con un nuovo problema fisico.
Il classe 2006 ha accusato un fastidio al polpaccio che rischia di condizionarne la presenza nella prossima giornata di Serie B. Una situazione da monitorare con attenzione, soprattutto considerando che il giocatore potrebbe non essere ancora nelle condizioni ideali per tornare a disposizione di Mignani.
Lo staff medico valuterà le sue condizioni giorno dopo giorno, seguendo l’evoluzione del problema prima di prendere una decisione definitiva. Al momento, dunque, la sua presenza contro i rosanero resta in dubbio. La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport.
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