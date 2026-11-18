Nuova esperienza in panchina per Giovanni Tedesco. L’ex centrocampista e allenatore del Palermo è ufficialmente il nuovo tecnico della Polisportiva Pietralunghese, formazione impegnata nel campionato di Serie D. Il club rossoblù ha annunciato l’intesa con l’allenatore palermitano, che raccoglie così il testimone da Luca Pierotti, con il quale la società ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto.

La società ha deciso di puntare su un tecnico che può vantare un percorso significativo nel mondo del calcio, maturato attraverso esperienze sia in Italia che all’estero e reduce dalla parentesi sfortunata con il Perugia. Per Tedesco si apre dunque una nuova parentesi professionale, con l’obiettivo di guidare la Pietralunghese nel prosieguo della stagione.





Non ci sarà molto tempo per ambientarsi: il debutto del nuovo allenatore è già fissato per domenica, quando la formazione rossoblù sarà impegnata in trasferta contro il Termoli. Sarà la prima occasione per vedere all’opera Tedesco alla guida della sua nuova squadra.

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