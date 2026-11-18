Gabriel Strefezza passa l’esame di palermitanità, ma senza lode. Il calciatore del Palermo è stato interrogato da Dazn su un argomento caro ai tifosi rosanero, sugli usi e i costumi del capoluogo siciliano. Si tratta de secondo video in collaborazione tra il club e la piattaforma, dopo quello realizzato insieme a Pohjanpalo.

Strefezza ha risposto bene a quasi tutte le domande: l’arancina è femmina, la Santa Patrona di Palermo si chiama Rosalia, nel 2011 in finale di Coppa i rosa hanno affrontato l’Inter. Un piccolo aiutino sui “quattro canti”, poi il clamoroso errore: l’ingrediente principale per il “pani ca meusa” sarebbe… la pancia. Il brasiliano si arrende e accetta la correzione, la milza.



