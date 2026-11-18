Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere Catanzaro – Palermo, gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 21 novembre alle 17.15 allo stadio Ceravolo. Per i rosanero si tratta di un incrocio con un direttore di gara legato a un ricordo tutt’altro che positivo, considerando l’ultimo precedente proprio contro i giallorossi.

Feliciani, infatti, era l’arbitro della semifinale d’andata dei playoff della scorsa stagione, quando il Palermo di Inzaghi uscì sconfitto per 3 – 0 al Ceravolo. Un risultato pesante, che compromise seriamente le possibilità di raggiungere la finale e che rappresenta ancora una ferita per i tifosi rosanero.





Non è però l’unico Catanzaro-Palermo diretto dal fischietto abruzzese. Nella stagione 2024/25 Feliciani aveva arbitrato anche la sfida di campionato tra le due squadre, terminata con il successo dei siciliani per 1 – 3, allora guidati da Dionisi. Il bilancio complessivo del Palermo con lui è di sette precedenti: tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.

Per la gara di sabato Feliciani sarà affiancato dagli assistenti Di Giacinto e Galimberti. Allegretta ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre al Var ci sarà Piccinini, assistito da Gariglio in qualità di Avar.

La designazione completa

CATANZARO – PALERMO Sabato 21/11 h. 17:15

FELICIANI

DI GIACINTO – GALIMBERTI

IV: ALLEGRETTA

VAR: PICCININI

AVAR: GARIGLIO

LEGGI ANCHE

CATANZARO E PALERMO, OCCHIO AGLI INCROCI

PERINETTI LASCERÀ L’ATHLETIC PALERMO