La Lega Serie B ha reso noto il programma delle partite dalla 21ª alla 23ª giornata del campionato 2026/2027. Sono stati definiti date e orari delle gare in calendario tra il 15 e il 31 gennaio 2027, con tre nuovi appuntamenti da segnare in agenda per il Palermo di Inzaghi.

I rosanero saranno impegnati due volte al Renzo Barbera e una in trasferta. Il primo appuntamento è fissato per sabato 16 gennaio, quando la squadra di Inzaghi ospiterà il Pisa alle 19:30. Una settimana più tardi, sabato 23 gennaio, il Palermo farà visita al Südtirol, con calcio d’inizio alle ore 15:00.





Il mese si chiuderà nuovamente davanti al pubblico del Barbera. Sabato 30 gennaio, infatti, i siciliani affronteranno l’Arezzo alle 19:30. Tre partite distribuite nell’arco di due settimane, che accompagneranno il Palermo nella seconda parte di gennaio, in un passaggio importante della stagione.

Il calendario del Palermo

21ª giornata – Sabato 16 gennaio, ore 19.30: Palermo – Pisa

22ª giornata – Sabato 23 gennaio, ore 15: Südtirol – Palermo

23ª giornata – Sabato 30 gennaio, ore 19.30: Palermo – Arezzo

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